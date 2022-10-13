Продолжение «Триггера» появится на Первом канале 17 октября

13.10.2022

Продолжение «Триггера» появится на Первом канале 17 октября

Продолжение психологической драмы «Триггер» выйдет на Первом канале 17 октября. Работа над третьим сезоном сериала также идет, сообщил руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев.

«Триггер» — невероятно популярный проект, который вышел с огромным успехом на Первом канале, а потом с невероятным успехом был представлен у нас. Второй сезон держался в топе «Кинопоиска» несколько месяцев и 17 октября выходит на Первом канале. <...> Работа над новым сезоном «Триггера» продолжается», — сказал он.

По словам Китаева, сейчас также идет постпродакшн полнометражного продолжения «Триггера». Дата выхода фильма станет известна позже.

Фото: Pixabay