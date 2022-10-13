Восстановленный фильм Вертова «История гражданской войны» вышел в прокат

«Картина в этом году отмечает 100-летие с момента создания и считается выдающимся примером киноискусства, краеугольной работой молодого Вертова, формулирующего для себя принципы кино-правды. Режиссер фиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, оставляя на кинопленке ключевых участников исторического процесса. В прокате с 13 октября», — говорится к сообщении.





Фильм Вертова был снят в 1921 году и показан один раз — на третьем съезде Коминтерна, после чего считался утерянным, даже сам режиссер не знал, где искать пленки. Спустя 100 лет фильм восстановил киновед, историк кино Николай Изволов, работа над картиной заняла два года.





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