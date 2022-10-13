Восстановленный фильм Вертова «История гражданской войны» вышел в прокат

Восстановленная лента режиссера Дзиги Вертова «История гражданской войны», долгое время считавшаяс...
Концерт «Полет над временем», посвященный 85-летию народного артиста России композитора...
Пользователям платформы стали доступны фильмы Киры Муратовой, Глеба Панфилова и других режиссеров ...
Международная биеннале современного искусства Кавказа пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна ...
Восстановленная лента режиссера Дзиги Вертова «История гражданской войны», долгое время считавшаяс...
Концерт «Полет над временем», посвященный 85-летию народного артиста России композитора...
Пользователям платформы стали доступны фильмы Киры Муратовой, Глеба Панфилова и других режиссеров ...
Международная биеннале современного искусства Кавказа пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна ...
Флигель городской усадьбы XVIII-XIX веков в центре Москвы, в которой 10 лет жила мать...
Многосерийная шпионская драма расскажет о падении Берлинской стены и других событиях конца 1980-х ...
Федеральные музеи презентовали план выставочной деятельности на будущий год на совещании в Минкульту...
Защита национального культурного кода и наполнение его новыми глубокими смыслами являют...
Съемки фантастической комедии «Я на перемотке!» режиссера Никиты Владимирова закончились в Санкт-П...
Продюсер раскрыл подробности прекращения сотрудничества с певцом Ярославом Дроновым в комментарии ...
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет»...
Кадры опубликовали в Сети после премьеры кинокомикса в США. На них обратил внимание портал «Канобу...
Спустя 20 лет со съемок в культовом криминальном сериале исполнитель роли Пчелы пожалел об участии...
Главным хормейстером Пермского академического театра оперы и балета с конца октября будет художест...
Льгота предусмотрена для военнослужащих и мобилизованных граждан, их детей и членов семьи. ...
На фоне отсутствия релизов от мейджоров отечественные кинотеатры обратили внимание на телевизионный ...
Показы отечественных кинокартин в Манаме организованы Роскино при поддержке Минкультуры РФ, говоритс...
Фестиваль уральского кино «Ойка» стартует в Екатеринбурге 20 октября. На его открытии...
Мемориальная доска модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, одному из осново...
13.10.2022