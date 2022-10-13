В библиотеке Kion появились более 400 кинокартин «Ленфильма»

13.10.2022

В библиотеке Kion появились более 400 кинокартин «Ленфильма»
Пользователям платформы стали доступны фильмы Киры Муратовой, Глеба Панфилова и других режиссеров легендарной студии, сообщила пресс-служба сервиса.

В онлайн-кинотеатре разместили каталог «Ленфильма», в который вошли более 400 записей. Подписчики могут посмотреть драму «Двадцать дней без войны» Алексея Германа; дебютную работу Александра Сокурова «Одинокий голос человека», а также «Молоха» и «Тельца» из его тетралогии о закате власти.

Доступны фильмы Дианы Асановой, исследующие советских подростков: «Пацаны», «Жена ушла»; лента для детей «Старик Хоттабыч», знаменитые комедии «Соломенная шляпка», «Трое в лодке», «Укротительница тигров», а также кассовый хит «Свадьба в Малиновке».

Среди редкостей — один из первых в СССР фильмов ужасов «Господин оформитель», «физиологичная» драма «Дожди в океане» самобытного постановщика Виктора Аристова и др.

Фото предоставлено пресс-службой Kion