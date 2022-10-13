В Москве состоится II международная биеннале современного искусства Кавказа

«II Международная биеннале современного искусства Кавказа пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве. На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа и зарубежных стран, в том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании», — рассказал собеседник агентства.





Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики, сразу после Москвы выставка отправится в Чечню в обновленный Музей Чеченской Республики. Далее ее увидят в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой в Махачкале, Музее истории мировых культур и религий в Дербенте и галерее «Экспромт» в Нальчике.





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