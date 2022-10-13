НТВ объявил о начале съемок исторического детектива «ГДР»

Многосерийная шпионская драма расскажет о падении Берлинской стены и других событиях конца 1980-х годов в Восточной Европе, сообщил телеканал.





Съемки стартовали в Москве. Режиссером выступает Сергей Попов, по словам которого проект позволит аудитории увидеть события, изменившие не только ГДР, но и Советский Союз и всю Европу.





История развивается в 1989–1990 годах, когда в СССР по инициативе генсека КПСС Михаила Горбачева происходят серьезные трансформации. В это время разведчик Александр Нечаев попадает в центр операции спецслужб нескольких государств. Проведя месяцы в Берлине в период исторических перемен, его взгляды меняются. Он не понимает, кому можно доверять, но продолжает отстаивать честь Родины.





Фильм дебютирует осенью 2023-го на стриминге Wink и весной 2024-го на НТВ.

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