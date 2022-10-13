Русский музей, Третьяковка и ММК представят 90 проектов в 2023 году

Федеральные музеи презентовали план выставочной деятельности на будущий год на совещании в Минкультуры РФ, говорится в пресс-релизе ведомства.





По словам статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, очные презентации подведомственных музеев помогают понять, «на каких важных направлениях сосредоточены внимание и усилия наших крупных культурных институций».





Русский музей запланировал почти три десятка экспозиций. Первая из них «Дом и семья» стартует в январе. Работы Валентина Серова ГРМ привезет в Иркутск и Набережные Челны. Главным проектом года станет выставка к 175-летию Василия Сурикова, которая представит около 100 полотен. Ее покажут в Петербурге и Красноярске.





Музеи Московского Кремля разработали восемь проектов. Первой откроется выставка «Небесное воинство» о прославлении архангела Михаила. Масштабным проектом станут «Легендарные реликвии Оружейной палаты», где покажут шапку Мономаха. Экспозицию «Луганский рабочий» посвятят памяти Климента Ворошилова. ММК привезут выставки во Владивосток, Хабаровск и Челябинск.





В планах Третьяковки — более 50 выставок. Наиболее значимым проектом года станет экспозиция к 150-летию Николая Рериха, в которую войдут 130 экспонатов, в том числе из Армении. Галерея привезет свои экспонаты в Курск, Оренбург, Новосибирск и еще четыре города. В мае выставкой о еде в русском искусстве Третьяковская галерея откроет филиал в Самаре. Там же покажут «Воображаемый космос».





Фото: Минкультуры РФ