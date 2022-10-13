Валентина Матвиенко призвала защищать культурный код нации

«Искусство во все времена отражало процессы, происходящие в обществе, выражало нравственные идеалы поколений, задавало моральные ориентиры и формировало культурный код нации. Сегодня, когда мы все свидетели поистине исторических событий, защита этого кода и наполнение его новыми глубокими смыслами — наша главная задача», — заявила спикер Совфеда.





Она отметила, что общество ждет от деятелей культуры произведений, «правдиво и ярко отражающих время, эпоху, ее героев, побуждающих к созидательной деятельности во имя идеалов мира, добра и справедливости».





Фото: сайт Совета Федерации