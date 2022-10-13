Валентина Матвиенко призвала защищать культурный код нации

13.10.2022
Защита национального культурного кода и наполнение его новыми глубокими смыслами являются главной задачей современного общества, учитывая происходящие исторические события. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю открытия Забайкальского краевого драматического театра после реконструкции.
«Искусство во все времена отражало процессы, происходящие в обществе, выражало нравственные идеалы поколений, задавало моральные ориентиры и формировало культурный код нации. Сегодня, когда мы все свидетели поистине исторических событий, защита этого кода и наполнение его новыми глубокими смыслами — наша главная задача», — заявила спикер Совфеда.
Она отметила, что общество ждет от деятелей культуры произведений, «правдиво и ярко отражающих время, эпоху, ее героев, побуждающих к созидательной деятельности во имя идеалов мира, добра и справедливости».
Фото: сайт Совета Федерации