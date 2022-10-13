В сцене после титров «Черного Адама» появилась звезда DC

Кадры опубликовали в Сети после премьеры кинокомикса в США. На них обратил внимание портал «Канобу».





Супергеройский экшн с Дуэйном Джонсоном дебютировал 12 октября в Нью-Йорке. Зрители остались довольны новой картиной по вселенной DC, в особенности сценой после титров.





Фильм повествует об антигерое, который в древние времена был рабом, а потом получил силы богов и стал неуязвимым. Он оказался в тысячелетнем заключении, из которого выбрался в наши дни и встретился с героями Общества справедливости Америки.





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В «Шазаме!» и «Миротворцах» уже показывали героя, которого зрители увидели в сцене после титров в Black Adam. Однако именно в этом фильме Супермен появился в исполнении Генри Кавилла. В предыдущих проектах сцены снимали без него.





Фото: кадр из Black Adam