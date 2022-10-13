В Санкт-Петербурге закончились съемки комедии «Я на перемотке!»

Главные роли в картине исполняют Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Федор Лавров, Сергей Барковский и Наталия Фиссон.





«В Санкт-Петербурге завершились съемки волшебной комедии „Я на перемотке!“ режиссера и продюсера Никиты Владимирова. <...> Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Комарово и в Сестрорецке при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Баженова», — рассказали в пресс-службе.





Исполнитель главной роли Андрей Бурковский сменит около двух десятков образов за фильм. Ирина Пегова играет в фильме его сестру — женщину, которая живет на полную катушку, пускаясь из одной авантюры в другую.





Фото: Pixabay