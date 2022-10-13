Театр «Урал Опера Балет» намерен впервые в России исполнить Первую симфонию Гласса

13.10.2022

Театр «Урал Опера Балет» намерен впервые в России исполнить Первую симфонию Гласса

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые в России исполнит Первую симфонию одного из основоположников музыкального минимализма Филипа Гласса — премьера запланирована на открытие нового сезона 8 сентября 2023 года.

Кроме того, прозвучит Четвертая симфония композитора, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Сезон 2023/2024 театр планирует открыть 8 сентября премьерой двух масштабных опусов Филипа Гласса. На открытии нового сезона театра „Урал Опера Балет“ прозвучат Первая (1992) и Четвертая (1996) симфонии Гласса, <...> Первая симфония будет исполнена впервые в России», — рассказали в пресс-службе.

Музыкальным руководителем проекта выступил главный дирижер театра Константин Чудовский. 

Фото: Pixabay