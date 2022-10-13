Главным хормейстером Пермского театра оперы и балета станет Екатерина Антоненко

13.10.2022

Главным хормейстером Пермского театра оперы и балета станет Екатерина Антоненко

Главным хормейстером Пермского академического театра оперы и балета с конца октября будет художественный руководитель вокального ансамбля Intrada Екатерина Антоненко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Всестороннее развитие хора Пермской оперы как одного из важнейших творческих коллективов театра и расширение его концертного репертуара — такие задачи ставятся перед Екатериной Антоненко, которая займет пост главного хормейстера Пермского академического театра оперы и балета с конца октября 2022 года», — сообщили в театре.

Антоненко известна как художественный руководитель вокального ансамбля Intrada и как дирижер, сотрудничающий с мировыми коллективами, такими как The Tallis Scholars (Оксфорд), Камерный хор RIAS (Берлин), Дрезденский камерный хор. 

Фото: Pixabay