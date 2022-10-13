Главным хормейстером Пермского театра оперы и балета станет Екатерина Антоненко

Главным хормейстером Пермского академического театра оперы и балета с конца октября будет художест...
Льгота предусмотрена для военнослужащих и мобилизованных граждан, их детей и членов семьи. ...
На фоне отсутствия релизов от мейджоров отечественные кинотеатры обратили внимание на телевизионный ...
Показы отечественных кинокартин в Манаме организованы Роскино при поддержке Минкультуры РФ, говоритс...
Фестиваль уральского кино «Ойка» стартует в Екатеринбурге 20 октября. На его открытии...
Главным хормейстером Пермского академического театра оперы и балета с конца октября будет художест...
Льгота предусмотрена для военнослужащих и мобилизованных граждан, их детей и членов семьи. ...
На фоне отсутствия релизов от мейджоров отечественные кинотеатры обратили внимание на телевизионный ...
Показы отечественных кинокартин в Манаме организованы Роскино при поддержке Минкультуры РФ, говоритс...
Фестиваль уральского кино «Ойка» стартует в Екатеринбурге 20 октября. На его открытии...
Мемориальная доска модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, одному из осново...
Большой театр кукол (БТК) покажет премьеру фантасмагорической мини-оперы «Потерянный солда...
Масштабная выставка-путешествие, посвященная фильмам режиссера Алексея Балабанова, от...
На вырученные деньги для школьников в Мариуполе приобретут автобус, сообщили в пресс-службе учрежд...
Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций культуры и искусств прошел в Минк...
Apple TV+ показал первый трейлер музыкальной комедии «В духе Рождества». Ролик доступен на ютьюбе се...
Стендапер будет вести хейт-шоу на телеканале ТНТ4, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вещателя. ...
Биографический триллер о маньяке занял второе место среди самых просматриваемых шоу стриминга на анг...
С предложением принять художественное руководство коллективом к нему обратилась глава Минкультуры ...
Создатель одного из первых слэшеров в истории кино оказался давним любителем постапокалиптического р...
НТВ объявил имена десяти участников третьего сезона музыкального проекта, сообщается на сайте теле...
Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы для студентов Казанс...
Роман чилийского писателя Роберто Боланьо «2666», изданный уже после смерти автора в ...
Выставка игрушек открыла мероприятия проекта «Столица детского туризма» в Нижнем Новгор...
Уничтожение тысяч картин и NFT-лотов к ним стало частью завершения выставки британского автора в гал...
13.10.2022