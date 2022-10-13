Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Бахрушинский музей

Льгота предусмотрена для военнослужащих и мобилизованных граждан, их детей и членов семьи.

Бесплатно можно будет посетить постоянные экспозиции филиалов Бахрушинского музея в Москве – домов-музеев Марии Ермоловой и Михаила Щепкина, а также Театрального музея в Зарайске.



Кроме того, можно отправиться на экскурсии по мемориальной квартире Майи Плисецкой. Записаться на сеанс необходимо заранее.



Участники СВО и члены их семей могут начать знакомиться со всем многообразием театрального искусства уже с сегодняшнего дня.





Фото: Минкультуры РФ

