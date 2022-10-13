Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Бахрушинский музей

13.10.2022

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Бахрушинский музей

Льгота предусмотрена для военнослужащих и мобилизованных граждан, их детей и членов семьи. 

Бесплатно можно будет посетить постоянные экспозиции филиалов Бахрушинского музея в Москве – домов-музеев Марии Ермоловой и Михаила Щепкина, а также Театрального музея в Зарайске.

Кроме того, можно отправиться на экскурсии по мемориальной квартире Майи Плисецкой. Записаться на сеанс необходимо заранее.

Участники СВО и члены их семей могут начать знакомиться со всем многообразием театрального искусства уже с сегодняшнего дня.

Фото: Минкультуры РФ