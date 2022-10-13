В Бахрейне впервые пройдет Russian Film Festival

Показы отечественных кинокартин в Манаме организованы Роскино при поддержке Минкультуры РФ, говорится в пресс-релизе ведомства.





17 и 18 октября в рамках Bahrain Film Festival представят комедию «Холоп» Клима Шипенко и драму «Большой» Валерия Тодоровского. В августе российские киноленты показали в Иордании.





Глава Роскино Инна Шалыто назвала показ фильмов для зрителей Бахрейна «еще одним шагом к популяризации российского кино и наших талантов (актеров, режиссеров) в регионе». Также она указала на наличие планов развивать культурное взаимодействие с королевством.





По словам Шалыто, сейчас внимание отечественной киноиндустрии сосредоточено на Ближнем Востоке. За последнее время РФ представила свои проекты в ОАЭ и Иордании. Также Роскино провело образовательные мероприятия для российских кинематографистов по работе с MENA (странами Ближнего Востока и Северной Африки) с участием представителей рынка.





Фото: Минкультуры РФ