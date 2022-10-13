Большой театр кукол представит мини-оперу «Потерянный солдат»

Постановку реализовали с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».





«Мы хотим попытаться сохранить подлинную любовь и веру в период фундаментальных, катастрофических, насильственных изменений жизненных обстоятельств. У нас нет другого выхода, кроме сострадательного отношения к человеку вопреки насилию, которое ведет к разрушению и потере всякого смысла», — сказал Кудашов.





Спектакль «Потерянный солдат», поставленный в жанре притчи-мистерии, состоит из монологов в стихах для трех марионеток.





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