Большой театр кукол представит мини-оперу «Потерянный солдат»

13.10.2022

Большой театр кукол представит мини-оперу «Потерянный солдат»

Большой театр кукол (БТК) покажет премьеру фантасмагорической мини-оперы «Потерянный солдат» в постановке главного режиссера БТК, лауреата «Золотой маски» Руслана Кудашова. 

Постановку реализовали с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Мы хотим попытаться сохранить подлинную любовь и веру в период фундаментальных, катастрофических, насильственных изменений жизненных обстоятельств. У нас нет другого выхода, кроме сострадательного отношения к человеку вопреки насилию, которое ведет к разрушению и потере всякого смысла», — сказал Кудашов.

Спектакль «Потерянный солдат», поставленный в жанре притчи-мистерии, состоит из монологов в стихах для трех марионеток. 

Фото: Pixabay