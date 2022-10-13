В Санкт-Петербурге откроется выставка по фильмам Алексея Балабанова​

Проект, собравший вместе все картины мастера — как вышедшие, так и неслучившиеся, стал кульминацией юбилея фильма «Брат», который вышел на экраны 25 лет назад.





«Мы находимся с вами на Васильевском острове, где жил, работал, снимал большую часть своих фильмов и похоронен Алексей Октябринович. Поэтому сила места, этот индустриальный ландшафт, который нас окружает, выход на Финский залив <...> играли очень большую роль при планировании и создании этой концепции», — рассказала на пресс-показе автор идеи и куратор экспозиции Татьяна Гетман.





Посетителя проводят от самых первых работ (курсовая «У меня нет друга», документальный фильм «Настя и Егор», первое большое кино — «Счастливые дни») до самых последних («Морфiй», «Я тоже хочу»).





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