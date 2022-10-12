Вышел тизер мюзикла Spirited с Райаном Рейнольдсом в роли скупердяя Скруджа

Apple TV+ показал первый трейлер музыкальной комедии «В духе Рождества». Ролик доступен на ютьюбе сервиса.





Грядущий фильм представит современную версию «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, где жадный и необщительный Эбенизер Скрудж при активном участии Духа нынешнего Рождества отогревает сердце, сближается с людьми и познает важность одного из ключевых христианских праздников.





По сюжету фильма Дух (Уилл Феррелл) ежегодно в Сочельник выбирает почти безнадежного человека, которому открывает прелести жизни. Но в этом сезоне его выбор падает не на того Скруджа.





Вместе с Рейнольдсом и Феррелом в фильме сыграли Октавия Спенсер, Сунита Мани, Эйми Карреро и др. Мюзикл поставил Шон Андрес по сценарию, созданному им вместе с Джоном Моррисом.





Музыкальный фильм с танцующим Райаном Рейнольдсом выйдет на стриминге 18 ноября.









Фото: скриншот / ютьюб