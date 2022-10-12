Андрей Бебуришвили сменил Илью Соболева на посту ведущего «Прожарки»

Стендапер будет вести хейт-шоу на телеканале ТНТ4, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вещателя.





Причины смены ведущего юмористической программы представители канала не назвали. В грядущем выпуске Бебуришвили не только приступит к обязанностям ведущего, но и выступит специальным гостем — будет «прожаривать» шоумена и комика Демиса Карибидиса.





Отечественная версия американского ТВ-проекта предполагает, что неизвестные комики и ведущий шутят над гостем. Они не пытаются его оскорбить, но позволяют себе колкости и жесткие шутки в его адрес. Компанию им составляет звездный спецгость. В финале «прожариваемый» может ответить оппонентам.





Новый выпуск «Прожарки» выйдет в эфир 17 октября.





Фото: Pixabay