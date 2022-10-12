«История Джеффри Дамера» обошла «Бриджертонов» в рейтинге Netflix

Биографический триллер о маньяке занял второе место среди самых просматриваемых шоу стриминга на английском языке, сообщил Variety.





За минувшую неделю сериал о реально существовавшем серийном убийце посмотрели более 205 млн часов, а с премьеры, 21 сентября, — более 700 млн. С этим показателем проект уступил только четвертому сезону Strange Things с 1,3 млрд просмотрочасов за четыре недели с дебюта. При этом «Монстр» обошел мелодраму в жанре альтернативной истории «Бриджертоны» (656 млн).





Среди всех оригинальных сериалов Netflix рекорд сохраняет «Игра в кальмара». За четыре недели с релиза корейское шоу о социальной несправедливости привлекло 1,65 млрд часов просмотров.





В отличие от зрителей критики не оценили «Монстра». По их мнению, новый проект создателя «Позы» Райана Мерфи оказался нудным и предсказуемым.





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