Ирина Салтыкова и Вячеслав Малежик выступят в новом сезоне «Суперстар!»

НТВ объявил имена десяти участников третьего сезона музыкального проекта, сообщается на сайте телеканала.





Новые эпизоды «Суперстар!» дебютируют в ноябре. В нем вновь сразятся звезды 1980-2000-х годов. На этот раз зрители увидят Ирину Салтыкову, Роксану Бабаян, Катю Лель, Вячеслава Малежика и др.





Ведущими шоу станут Лолита и Вадим Такменёв. По словам последнего, к третьему сезону проект обновил декорации и ужесточил требования к выступлениям артистов. Он обещал удивить зрителей сильными номерами танцовщиков и драйвом.





Лолита отметила, что шоу даст ее «выпавшим из строя» коллегам шанс вернуться на сцену. Она уверена, что участники будут работать в полную силу и удивлять аудиторию.





На этот раз у судей появится возможность вернуть одного участника, который должен уйти, если решение о спасении будет единогласным. В жюри вернутся певцы Стас Пьеха и Маша Распутина, телеведущие Лера Кудрявцева и Сергей Соседов.





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