Главный представитель YBA Дэмиен Херст начал сжигать свои работы

Уничтожение тысяч картин и NFT-лотов к ним стало частью завершения выставки британского автора в галерее Newport Street в Лондоне. Об этом написал HypeArt.





До 30 октября художник планирует уничтожить тысячи картин, вошедших в экспозицию The Currency. В прошлом году на старте проекта с таким же названием Херст предложил приобрести 10 тысяч своих работ и 10 тысяч их NFT-копий. При этом в течение года покупатели должны были определиться, что они оставят — оригинал или его цифровую версию. Полотна для распродажи современный художник написал семь лет назад, пронумеровал их и назвал. Этим летом Херст сообщил, что чуть более половины коллекционеров предпочли физические полотна.





Позже автор объявил об уничтожении всех реальных и цифровых копий, оставшихся невостребованными. Он подчеркнул, что сжигаемые работы не стоят миллионов долларов. Уничтожая их, он «завершает трансформацию физических произведений в NFT», пояснил Дэмиан Херст.





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