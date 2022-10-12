В Казани во время гастролей МХТ им. Чехова будут проводиться мастер-классы для студентов

Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы для студентов Казанс...
Роман чилийского писателя Роберто Боланьо «2666», изданный уже после смерти автора в ...
Выставка игрушек открыла мероприятия проекта «Столица детского туризма» в Нижнем Новгор...
Уничтожение тысяч картин и NFT-лотов к ним стало частью завершения выставки британского автора в гал...
Победителей определят на гала-концерте музыкального конкурса в Школе современной пьесы, сообщили в...
Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы для студентов Казанс...
Роман чилийского писателя Роберто Боланьо «2666», изданный уже после смерти автора в ...
Выставка игрушек открыла мероприятия проекта «Столица детского туризма» в Нижнем Новгор...
Уничтожение тысяч картин и NFT-лотов к ним стало частью завершения выставки британского автора в гал...
Победителей определят на гала-концерте музыкального конкурса в Школе современной пьесы, сообщили в...
Вопрос о проведении гастролей Московского художественного театра им. А.П. Чехова в Японии прорабат...
Итальянка Саманта Кристофоретти изобразила стюардессу из культовой научной кинофантастики Стэнли К...
Академию джаза планируют создать в Новосибирске. К преподаванию намерены привлекать выдающихся мас...
Пятая выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль» открылась в усадьбе Муравьевых-Апостолов в ...
До 26 октября принимаются заявки на бесплатное обучение в детской рок-школе Фонда поддержки одаренны...
Пушкинскую карту уже получили 7 млн молодых людей, сообщила заместитель директора деп...
Актриса возглавит каст в современной версии эротического сай-фая, снятого Роже Вадимом в 1968 году. ...
Премьера спектакля «Багровый остров» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постано...
11-ю студийную пластинку «Аллилуйя» рок-музыканты представят уже в ноябре, говорится в сообщении к...
Министерство культуры России работает с регионами по сохранению проведения массовых мероприятий, т...
С 17 по 22 октября юным зрителям покажут мультфильмы, документальные и игровые ленты, сообщили орг...
Первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет в субботу опера Сергея Прок...
Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого снимают приквел «Игры престолов», назвал оп...
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России идет планомерная замена импортного програм...
Продолжение научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах на две...
12.10.2022