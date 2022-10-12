В Казани во время гастролей МХТ им. Чехова будут проводиться мастер-классы для студентов

12.10.2022

В Казани во время гастролей МХТ им. Чехова будут проводиться мастер-классы для студентов

Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы для студентов Казанского театрального училища в рамках гастролей Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Об этом сообщил худрук театра Хабенский в Казани.

«Посыл встреч очень простой. Это не мы придумали, но мы решили дополнить гастроли прошлого сезона в Санкт-Петербурге, я решил сделать несколько мастер-классов для студентов театрального училища. <...> Здесь, в Казани, мы решили сделать то же самое, пусть не в таком большом объеме», — рассказал Хабенский.

12 октября встречу с учащимися проведет ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, а 17 октября — Константин Хабенский.

Фото: Pixabay