Роман Роберто Боланьо «2666» впервые выйдет на русском языке в конце октября

Роман чилийского писателя Роберто Боланьо «2666», изданный уже после смерти автора в 2003 году, впервые выйдет на русском языке в конце октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

«Рады сообщить, что долгожданный роман Роберто Боланьо „2666“ выходит в издательстве АСТ в конце октября», — сообщили там.

Роман, впервые опубликованный в 2004 году, с испанского языка на русский перевела Марина Осипова. «2666» занимает первое место в списке 100 лучших испаноязычных романов за последние 25 лет по версии журнала El Pais и принес Боланьо премию Национального кружка книжных критиков.

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