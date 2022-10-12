Финал конкурса «Песни Победы» состоится в Москве 5 декабря

Победителей определят на гала-концерте музыкального конкурса в Школе современной пьесы, сообщили в НФПП.





Конкурсное жюри в составе деятелей культуры и искусства, госслужащих и продюсеров выбрало финалистов по итогам восьми отборочных концертов, в которых участвовали исполнители со всей России.





Победителей выберут среди профессионалов и любителей, ансамблей и авторов песен, а также детей и участников старшего поколения. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.





Финальный концерт можно увидеть в прямом эфире на сайтах культура.рф, песни-победы.рф и в «Одноклассниках». Начало в 18:00 мск.





«Песни Победы» проводятся во второй раз с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания и открытия новых имен.





Фото: НФПП