Финал конкурса «Песни Победы» состоится в Москве 5 декабря

12.10.2022

Финал конкурса «Песни Победы» состоится в Москве 5 декабря
Победителей определят на гала-концерте музыкального конкурса в Школе современной пьесы, сообщили в НФПП.

Конкурсное жюри в составе деятелей культуры и искусства, госслужащих и продюсеров выбрало финалистов по итогам восьми отборочных концертов, в которых участвовали исполнители со всей России. 

Победителей выберут среди профессионалов и любителей, ансамблей и авторов песен, а также детей и участников старшего поколения. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. 

Финальный концерт можно увидеть в прямом эфире на сайтах культура.рф, песни-победы.рф и в «Одноклассниках». Начало в 18:00 мск.

«Песни Победы» проводятся во второй раз с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания и открытия новых имен.

Фото: НФПП