В Нижнем Новгороде начал работать проект «Столица детского туризма»

«Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едут в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус „Столицы детского туризма“ дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. У нас сохранилось много прекрасных народных художественных промыслов, и знакомство с ними на выставке „История игрушки“ станет настоящим путешествием в мир народного искусства», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.





На выставке представлены традиционные деревянные игрушки, семеновские матрешки, дымковские игрушки, новинская деревянная игрушка. Организаторы считают, что интерактивная инсталляция выставки поможет зрителям осознать важность игры, раскрыть ее настоящие функции и ощутить связь эпох.





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