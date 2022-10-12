Константин Хабенский сообщил, что МХТ им. Чехова прорабатывает вопрос о гастролях в Японии

Вопрос о проведении гастролей Московского художественного театра им. А. П. Чехова в Японии прорабатывается, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Константин Хабенский в Казани.

«Прорабатываются вопросы о гастролях в Японии МХТ имени Чехова. Работа идет, я пока не хочу раскрывать все», — сказал Хабенский.





Ранее, перед открытием 125-го сезона, Хабенский сообщил, что репертуар театра пополнится 16 спектаклями, 14 из которых будут премьерными, но театр откажется от планов постановок, где допускается ирония или ерничество на тему военных действий.





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