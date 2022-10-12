Проект «Золотая нота» объявила кастинг для юных рок-музыкантов

До 26 октября принимаются заявки на бесплатное обучение в детской рок-школе Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера, сообщили организаторы.





Проект школы «Золотая нота: трамплин для талантов», реализуемый при поддержке ПФКИ, нацелен на развитие молодых рок-музыкантов. Его участники смогут получить навыки продвижения, изучить опыт состоявшихся рокеров, а также выступить на сцене, подчеркнул основатель фонда и музыкант.





К участию в кастинге приглашают детей и подростков от шести до 19 лет. Набор проводится заочно и очно по направлениям вокала, гитары, бас-гитары, клавишных и ударных. Всего отберут 18 человек. Участники сформируют группы, в которых будут работать с профессионалами в разных сферах. Обучение продлится семь месяцев. По итогам музыканты выступят на фестивалях или в клубах, поучаствуют в теле- и радиошоу, запишут свои треки.









Фото предоставлено организаторами