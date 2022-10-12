В Новосибирске хотят создать Академию джаза

12.10.2022

В Новосибирске хотят создать Академию джаза

Академию джаза планируют создать в Новосибирске. К преподаванию намерены привлекать выдающихся мастеров джаза — как российских, так и зарубежных, сообщил в пресс-центре ТАСС главный дирижер Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман.

«Академия джаза — будем искать либо место, либо это будет при каком-то учреждении образования, или это будет отдельная Академия джаза, которая соберет лучших студентов Сибири, потому что Новосибирск — центр Сибири и по масштабам, и по возможностям, и по культурному наполнению», — сказал народный артист.

Он добавил, что идея была подана педагогами джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и была поддержана. В ближайшее время планируется проработать дорожную карту.

Фото: Pixabay