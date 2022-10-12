В Москве начала работать выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль»

«Она [выставка] очень позитивная по настроению. Такое тяжелое время, непростое, но <...> художники стали искать точку опоры внутри себя, внутри своего творчества, и это все вылилось в невероятное желание жить. Жить, любить, творить. И это все представлено на нашей выставке», — поделилась мнением основательница проекта, дизайнер Элина Туктамишева.





Выставка будет работать до 20 октября без выходных. Посетители увидят работы в различных жанрах: от живописи и предметного дизайна до скульптуры и шелкографии.









Фото: Pixabay