В Москве начала работать выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль»

12.10.2022

В Москве начала работать выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль»

Пятая выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль» открылась в усадьбе Муравьевых-Апостолов в Москве. На ней представили работы 70 дизайнеров, художников, мастеров и производств, пишет ТАСС.

«Она [выставка] очень позитивная по настроению. Такое тяжелое время, непростое, но <...> художники стали искать точку опоры внутри себя, внутри своего творчества, и это все вылилось в невероятное желание жить. Жить, любить, творить. И это все представлено на нашей выставке», — поделилась мнением основательница проекта, дизайнер Элина Туктамишева.

Выставка будет работать до 20 октября без выходных. Посетители увидят работы в различных жанрах: от живописи и предметного дизайна до скульптуры и шелкографии.


Фото: Pixabay