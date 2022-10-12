Группа «Би-2» выпустит четыре альбома в течение полугода

11-ю студийную пластинку «Аллилуйя» рок-музыканты представят уже в ноябре, говорится в сообщении коллектива во «ВКонтакте».





«Би-2» анонсировала четыре релиза. Первым станет номерной альбом «Аллилуйя», находящийся в финале подготовки. По завершении мастеринга состоится его премьера на стримингах.





Второй — лайв-сборник мэшапов «Электричество и оркестр», выход которого запланирован на декабрь. В его треках будут совмещены симфонические и электрические аранжировки. В альбом войдут главные хиты группы в этом формате, который рокеры опробовали в прошлом году.

Обе пластинки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе «Планета»





Подробности еще двух проектов музыканты оставили в тайне. По информации на «Планете», третий альбом планируют представить в феврале, четвертый — весной.





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