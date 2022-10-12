Группа «Би-2» выпустит четыре альбома в течение полугода

12.10.2022

Группа «Би-2» выпустит четыре альбома в течение полугода
11-ю студийную пластинку «Аллилуйя» рок-музыканты представят уже в ноябре, говорится в сообщении коллектива во «ВКонтакте».

«Би-2» анонсировала четыре релиза. Первым станет номерной альбом «Аллилуйя», находящийся в финале подготовки. По завершении мастеринга состоится его премьера на стримингах. 

Второй — лайв-сборник мэшапов «Электричество и оркестр», выход которого запланирован на декабрь. В его треках будут совмещены симфонические и электрические аранжировки. В альбом войдут главные хиты группы в этом формате, который рокеры опробовали в прошлом году.
Обе пластинки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе «Планета».

Подробности еще двух проектов музыканты оставили в тайне. По информации на «Планете», третий альбом планируют представить в феврале, четвертый — весной.

Фото: Pixabay