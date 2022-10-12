Количество держателей Пушкинской карты достигло 7 млн человек

«Хочу сказать о количестве выданных карт: это 7 млн единиц. При том, что 13 млн детей этого возраста, 7 млн уже выданных карт. Активных пользователей достаточно большое количество — больше половины этих карт используется постоянно», — сказала она на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре по обсуждению проекта бюджета.





Алексеева сообщила, что к программе подключены уже 8 тыс. организаций, можно посетить более 29 тыс. мероприятий, по Пушкинской карте приобретено 18 млн билетов.





Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года.





Фото: сайт Пушкинской карты