Театр им. Пушкина покажет премьеру спектакля «Багровый остров» по Булгакову

Премьера спектакля «Багровый остров» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постановке Евгения Писарева и Федора Левина состоится в среду в Московском драматическом театре им. Пушкина, сообщает пресс-служба театра.

«Пьеса была прочитана в прошлом сезоне в рамках лаборатории „Камерный театр. Возвращенные страницы“, посвященной репертуару театра Александра Таирова. Я считаю, что благодаря подобным проектам мы продолжаем дело нашего знаменитого предшественника, чтим его славные традиции. „Багровый остров“ сразу завоевал любовь зрителей, поэтому я решил дать жизнь этому спектаклю на большой сцене», — привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Писарева, выступившего в качестве режиссера-постановщика спектакля.