Международный фестиваль «Кино — детям» пройдет в Самаре в 27-й раз

С 17 по 22 октября юным зрителям покажут мультфильмы, документальные и игровые ленты, сообщили орг...
Первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет в субботу опера Сергея Прок...
Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого снимают приквел «Игры престолов», назвал оп...
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России идет планомерная замена импортного програм...
Продолжение научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах на две...
С 17 по 22 октября юным зрителям покажут мультфильмы, документальные и игровые ленты, сообщили орг...
Первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет в субботу опера Сергея Прок...
Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого снимают приквел «Игры престолов», назвал оп...
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России идет планомерная замена импортного програм...
Продолжение научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах на две...
Министерство культуры России поддержало предложение генерального директора...
Российская актриса появится в четвертом сезоне сай-фай-шоу «Ради всего человечества», сообщил Deadli...
Певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко в бе...
Ярослав Дронов заявил, что не поедет на вокальный конкурс, даже если его пригласят участвовать, пе...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в YouTube финальный трейлер сиквела «Энолы Холмс». Об этом...
Дни Эрмитажа на Северном Кавказе начнутся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГ...
Бронирование более 100 новых помещений в разных культурных учреждениях Москвы теперь доступно поль...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет передвижную выставку «Русские географические назван...
Концерт-проект «Полет над временем», посвященный юбилею композитора Эдуарда Артемьева, представят ...
Театр «Мюзик-холл» откроет новый абонементный цикл концертов «Тайна рокового произведения», которые ...
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) в ...
Американские панк-рокеры объявили в соцсетях о воссоединении, записи пластинки и годичном мировом ту...
Британская и американская актриса скончалась в ночь на 11 октября. Об этом говорится в заявлении сем...
О новых постановках и других задумках на сборе труппы рассказал худрук театра Антон Яковлев, передае...
12.10.2022