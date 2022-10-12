Международный фестиваль «Кино — детям» пройдет в Самаре в 27-й раз

С 17 по 22 октября юным зрителям покажут мультфильмы, документальные и игровые ленты, сообщили организаторы.





Фестиваль откроется 17 октября в 18:00 в центре «Звезда». Награждение лауреатов состоится 21 октября в 15:00 в ЦРК «Художественный», который станет основной площадкой смотра.





В конкурсе детских проектов заявлены 32 проекта, которые оценит взрослое жюри. В профессиональном конкурсе представлены более 100 фильмов, в том числе в международной — 24. Это ленты от авторов из Армении, Беларуси, Франции, ФРГ, Ирана и др. Победителей в трех категориях определят дети.





Вход на все мероприятия свободный.





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