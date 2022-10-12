«Блэйд» уступил место в прокате второй части «Дюны» Дени Вильнева

Продолжение научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах на две недели раньше запланированного, сообщил IGN.

Долгожданный сиквел «Дюны» стал немного ближе — его премьеру перенесли на 3 ноября 2023 года (вместо 17-го). Он занял освободившееся место ребута «Блэйда» от «Марвел». Студия отложила производство кинокомикса из-за ухода режиссера, а также изменила график премьер других лент, включая триквел «Дэдпула».

В «Дюне 2» появятся уже знакомые зрителям герои в исполнении Тимоти Шаламе, Зендаи, Ребекки Фергюсон. Новых персонажей сыграют Флоренс Пью, Остин Батлер и др.





Сиквел дебютирует только на широких экранах в отличие от оригинального фильма, который одновременно стартовал в прокате и на HBO Max.





Ранее сообщалось, что стриминг заказал сериал по вселенной Дюны с подзаголовком «Сестринство», который расскажет об истории тайного могущественного ордена «Бене Гессерит».