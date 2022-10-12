Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о планомерной замене в сфере культуры иностранного ПО на отечественное

Замещение отечественными аналогами затрагивает, в частности, кинопроизводство, выставочное, климатическое, световое и звукозаписывающее оборудование в российских музеях.





«В Минкультуры России планомерно осуществляется замена программного обеспечения (ПО) зарубежного производства на российское программное обеспечение. <...> Формируется запас мощности и склад запасных частей для оборудования, которое пока не имеет российских аналогов, в ожидании выхода на рынок отечественных разработок. В части музейного дела в плановом порядке замещается выставочное, климатическое, световое, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование отечественными аналогами. В случае отсутствия отечественных аналогов проводится переориентация на продукцию стран-партнеров. Приобретение музеями товаров импортного производства контролируется Минкультуры России», — сказала министр.





Фото: Минкультуры РФ

