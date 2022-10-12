Минкультуры РФ создаст рабочую группу по вопросам импортозамещения

12.10.2022
Министерство культуры России поддержало предложение генерального директора Большого театра Владимира Урина создать рабочую группу с участием высококлассных специалистов по вопросам, возникающим в связи с импортозамещением в учреждениях культуры. Об этом сообщила в среду заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.
«По рабочей группе — разумеется, мы ее создадим. <...> Мы попросим в обязательном порядке, чтобы был Минпромторг в составе нашей рабочей группы. Естественно, приветствуется участие всех коллег, всех присутствующих», — сказала она на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре.
Гендиректор Большого театра Владимир Урин на заседании предложил создать в Минкультуры рабочую группу по вопросам, возникающим в связи с импортозамещением.
«Мы готовы собрать рабочую группу классных специалистов в Министерстве культуры и дать рекомендации, на что обратить внимание и чем может заняться „Ростех“ или кто-то, кто будет заниматься дальнейшим развитием тех производств, которые нам необходимы для импортозамещения», — сказал Урин.
Фото: Минкультуры РФ