Минкультуры РФ создаст рабочую группу по вопросам импортозамещения

12.10.2022

Минкультуры РФ создаст рабочую группу по вопросам импортозамещения

Министерство культуры России поддержало предложение генерального директора Большого театра Владимира Урина создать рабочую группу с участием высококлассных специалистов по вопросам, возникающим в связи с импортозамещением в учреждениях культуры. Об этом сообщила в среду заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

«По рабочей группе — разумеется, мы ее создадим. <...> Мы попросим в обязательном порядке, чтобы был Минпромторг в составе нашей рабочей группы. Естественно, приветствуется участие всех коллег, всех присутствующих», — сказала она на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин на заседании предложил создать в Минкультуры рабочую группу по вопросам, возникающим в связи с импортозамещением.

«Мы готовы собрать рабочую группу классных специалистов в Министерстве культуры и дать рекомендации, на что обратить внимание и чем может заняться „Ростех“ или кто-то, кто будет заниматься дальнейшим развитием тех производств, которые нам необходимы для импортозамещения», — сказал Урин.

Фото: Минкультуры РФ