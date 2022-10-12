Мария Машкова сыграет в сериале Apple TV+ о космической гонке СССР и США

Российская актриса появится в четвертом сезоне сай-фай-шоу «Ради всего человечества», сообщил Deadline.





По информации издания, Машкова исполнит роль второго пилота космического корабля. Другие подробности персонажа не раскрываются.





For All Mankind представляет альтернативную версию истории, в которой первым человеком на Луне оказывается советский космонавт. После этого США падают духом и сворачивают многие программы NASA, становясь догоняющими в продолжении космической гонки.





Последний на сегодня третий сезон рассказывает о покорении в 1990-е годы Марса не только советскими и американскими космонавтами. События будущих серий будут происходить в 2000-е годы вокруг Красной планеты.





Шоу стартовало в 2019 году. Дата релиза новых эпизодов пока не названа.





Фото: кадр из For All Mankind