Певец Лев Лещенко опроверг приписанную ему версию об отмене «Голубых огоньков»

Ранее СМИ писали, что певца не пригласили на запись традиционного новогоднего «Голубого огонька». На основании этого некоторые медиа решили, что артист якобы намекнул на отмену праздничных программ на фоне актуальных событий в мире.





В комментарии ФАН Лещенко выступил с критикой подобной трактовки его высказывания.





«Успокойтесь! Нет никаких огоньков! Еще не сформировано ничего! Это бред собачий какой-то: кто-то говорит там глупости какие-то», — прокомментировал он.





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