Премьеры новых «Мстителей», «Дэдпула» и «Блэйда» отложили

Студия Marvel обновила график релизов знаковых фильмов ближайших лет, сообщил THR.





Изменения произошли вслед за сообщением о приостановке производства «Блэйда», который за несколько недель до начала съемок покинул режиссер. Кинокомпания взяла перерыв для поиска нового постановщика. Ребут франшизы об охотнике на вампиров с Махершалой Али в главной роли сдвинули почти на год. Теперь его планируют представить 6 сентября 2024-го.





Триквел «Дэдпула», в котором появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана, выйдет на два месяца позже — 8 ноября 2024 года. Очередная часть Avengers доберется до кинотеатров не 7 ноября 2025-го, а на полгода позже — 1 мая 2026-го, а новая версия Fantastic Four станет подарком на День святого Валентина в 2025 году. Также из графика исключили безымянный проект, место которого заняли «Мстители».





Фото: кадр из фильма Avengers: Endgame