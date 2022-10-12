Премьеры новых «Мстителей», «Дэдпула» и «Блэйда» отложили

Ярослав Дронов заявил, что не поедет на вокальный конкурс, даже если его пригласят участвовать, пе...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в YouTube финальный трейлер сиквела «Энолы Холмс». Об этом...
Дни Эрмитажа на Северном Кавказе начнутся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГ...
Бронирование более 100 новых помещений в разных культурных учреждениях Москвы теперь доступно поль...
Ярослав Дронов заявил, что не поедет на вокальный конкурс, даже если его пригласят участвовать, пе...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в YouTube финальный трейлер сиквела «Энолы Холмс». Об этом...
Дни Эрмитажа на Северном Кавказе начнутся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГ...
Бронирование более 100 новых помещений в разных культурных учреждениях Москвы теперь доступно поль...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет передвижную выставку «Русские географические назван...
Концерт-проект «Полет над временем», посвященный юбилею композитора Эдуарда Артемьева, представят ...
Театр «Мюзик-холл» откроет новый абонементный цикл концертов «Тайна рокового произведения», которые ...
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) в ...
Американские панк-рокеры объявили в соцсетях о воссоединении, записи пластинки и годичном мировом ту...
Британская и американская актриса скончалась в ночь на 11 октября. Об этом говорится в заявлении сем...
О новых постановках и других задумках на сборе труппы рассказал худрук театра Антон Яковлев, передае...
II Московский фестиваль «Неповторимый Эмиль Гилельс — посол российской культуры» проведут Институт...
На первой встрече в МГУПП в Москве обсудили маркетинг, рекламу и коммуникации, сообщили в Агентств...
Театр Российской армии, Московский театр им. С. Есенина, а также коллективы из Белоруссии и ряда рег...
«Ночь народного искусства» впервые состоится в Курганской области — 4 ноября жителей ...
Экспертный совет VII Национальной оперной премии «Онегин» объявил шорт-лист номинантов этого года....
Известный по работе с «Любэ» и «Иванушками International» продюсер прокомментировал «Звездачу» усп...
Судья музыкального проекта НТВ прокомментировал WeiTMedia последний выпуск, в котором жюри не раскры...
Смотр ведущих столичных киношкол состоится в рамках открытого российского кинофорума «Зимний». Он ...
12.10.2022