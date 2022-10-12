В Нальчике откроются дни Эрмитажа на Северном Кавказе

12.10.2022

В Нальчике откроются дни Эрмитажа на Северном Кавказе

Дни Эрмитажа на Северном Кавказе начнутся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике в среду, сообщили в пресс-службе вуза.

В программе — выставки известных художников, лекции, встречи и мастер-классы от сотрудников Государственного Эрмитажа и деятелей искусств, кинопоказ фильмов режиссера Александра Сокурова.

«Дни Эрмитажа на Северном Кавказе стартуют 12 октября в 11:00, с пресс-конференции представителей руководства Государственного Эрмитажа, а также руководителя Центра Эрмитаж-Кавказ Альберта Саральпа и почетного члена Российской академии художеств Аси Еутых», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay