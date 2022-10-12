Порядка 100 новых площадок в Москве появились в сервисе аренды «Вместе с культурой»

Всего в электронном каталоге около 940 помещений — это многофункциональные современные пространства, расположенные в 107 районах города, сообщается на портале мэра Москвы.





«Более 100 новых площадок в Москве появилось в онлайн-сервисе аренды „Вместе с культурой“. Москвичи могут выбрать удобно расположенную аудиторию с хорошей акустикой, проектором, экраном для презентаций и материалов бизнес-тренингов, забронировать зрительный зал или кабинет для занятий с детьми — все зависит от целей и личных предпочтений арендатора. Достаточно задать нужные параметры с помощью удобных фильтров, и система в течение нескольких секунд подберет наиболее подходящие под запрос помещения», — приводятся слова председателя городского Комитета по туризму Евгения Козлова.





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