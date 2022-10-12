В Москве состоится концерт к юбилею композитора Эдуарда Артемьева

Зрителей ожидают песни и музыка из кинофильмов «Утомленные солнцем», «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», а также сюита об Алтайском крае, представляющая синтез музыки и компьютерной графики, сообщается на сайте ММДМ.





Народному артисту РФ Эдуарду Артемьеву 30 ноября исполняется 85 лет.





«85-летию композитора посвящен новый проект с символическим названием «Полет над временем», для которого Эдуард Артемьев лично отобрал ряд сочинений разных жанров. Помимо легендарной музыки из кинофильмов, сюда войдут романсы и песни («Говори со мной», «Полет на дельтаплане»), фрагменты из Реквиема. Особое место в программе займет сюита «Алтайский сказ. Полет над временем», — говорится на сайте.





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