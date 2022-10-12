Петербургский «Мюзик-холл» начнет цикл концертов в жанре детективного расследования

Первый вечер посвящен таинственной истории последнего сочинения Иоганна Себастьяна Баха «Искусство фуги».





«Мы придумали цикл расследований из истории шедевров мировой музыки. Последние сочинения великих композиторов нередко связаны с какой-то загадкой, с мистической подоплекой. Например, в „Искусстве фуги“ Баха фуга обрывается в тот момент, когда в одном из голосов не проходит тема, ноты которой являются буквенным выражением „БАХ“. И вокруг этого сочинения возникла масса легенд», — рассказал один из авторов проекта режиссер Виктор Высоцкий, взявший на себя роль детектива.





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