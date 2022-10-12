Петербургский «Мюзик-холл» начнет цикл концертов в жанре детективного расследования

Театр «Мюзик-холл» откроет новый абонементный цикл концертов «Тайна рокового произведения», которы...
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) в ...
Американские панк-рокеры объявили в соцсетях о воссоединении, записи пластинки и годичном мировом ту...
Британская и американская актриса скончалась в ночь на 11 октября. Об этом говорится в заявлении сем...
О новых постановках и других задумках на сборе труппы рассказал худрук театра Антон Яковлев, передае...
Театр «Мюзик-холл» откроет новый абонементный цикл концертов «Тайна рокового произведения», которы...
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) в ...
Американские панк-рокеры объявили в соцсетях о воссоединении, записи пластинки и годичном мировом ту...
Британская и американская актриса скончалась в ночь на 11 октября. Об этом говорится в заявлении сем...
О новых постановках и других задумках на сборе труппы рассказал худрук театра Антон Яковлев, передае...
II Московский фестиваль «Неповторимый Эмиль Гилельс — посол российской культуры» проведут Институт...
На первой встрече в МГУПП в Москве обсудили маркетинг, рекламу и коммуникации, сообщили в Агентств...
Театр Российской армии, Московский театр им. С. Есенина, а также коллективы из Белоруссии и ряда рег...
«Ночь народного искусства» впервые состоится в Курганской области — 4 ноября жителей ...
Экспертный совет VII Национальной оперной премии «Онегин» объявил шорт-лист номинантов этого года....
Известный по работе с «Любэ» и «Иванушками International» продюсер прокомментировал «Звездачу» усп...
Судья музыкального проекта НТВ прокомментировал WeiTMedia последний выпуск, в котором жюри не раскры...
Смотр ведущих столичных киношкол состоится в рамках открытого российского кинофорума «Зимний». Он ...
Звезда «Джека и Молчаливого Боба» объяснил The Guardian, почему не согласится сотрудничать с крупн...
Чарли Кокс, известный по роли супергероя Сорвиголовы, сообщил о работе над новым сериал...
В Санкт-Петербурге с 21 по 29 октября будет проходить кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом с...
Минцифры России совместно с «РТК-Соларом» создали три спецпроекта для повышения информи...
Авторы сатирического сериала представили в соцсетях первые портреты Фейерверк и Сестры Сэйдж, сооб...
Вышел сентябрьский обзор конкурса документальных фильмов от Фонда поддержки регионального кинематогр...
Российская академия музыки имени Гнесиных намерена представить весной 2023 года музыкал...
12.10.2022