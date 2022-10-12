Академический оркестр Татарстана выступит в Петербургской филармонии впервые в ХXI веке





«Предыдущие концерты коллектива в Петербургской филармонии состоялись в 1996 году под управлением Фуата Мансурова. До этого оркестр выступал здесь в 1972 году под управлением Натана Рахлина — своего первого главного дирижера и художественного руководителя», — рассказали в пресс-службе филармонии.





В программу вошли шедевры композиторов венской классической школы: увертюра «Кориолан» и Третья («Героическая») симфония Людвига ван Бетховена, а также Концерт для двух фортепиано Вольфганга Амадея Моцарта. Солистами выступят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Ева Геворгян и Филипп Копачевский.





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