Академический оркестр Татарстана выступит в Петербургской филармонии впервые в ХXI веке

12.10.2022
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) в среду впервые в ХXI веке выступит в Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Концерт в Большом зале пройдет под управлением испанского дирижера Сесара Альвареса, который сотрудничает также с коллективами Москвы и Санкт-Петербурга.
«Предыдущие концерты коллектива в Петербургской филармонии состоялись в 1996 году под управлением Фуата Мансурова. До этого оркестр выступал здесь в 1972 году под управлением Натана Рахлина — своего первого главного дирижера и художественного руководителя», — рассказали в пресс-службе филармонии.
В программу вошли шедевры композиторов венской классической школы: увертюра «Кориолан» и Третья («Героическая») симфония Людвига ван Бетховена, а также Концерт для двух фортепиано Вольфганга Амадея Моцарта. Солистами выступят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Ева Геворгян и Филипп Копачевский.
Фото: Pixabay