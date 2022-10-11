Фестиваль фортепианной музыки им. Эмиля Гилельса открывается в Москве

II Московский фестиваль «Неповторимый Эмиль Гилельс — посол российской культуры» проведут Институт СТЭИ, Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева и Фонд содействия сохранению творческого наследия Э. Гилельса при поддержке ПФКИ.





Мероприятие состоится с 14 по 19 октября в онлайн- и офлайн-формате. Фестиваль носит имя одного из величайших артистов прошлого века, прославившегося далеко за пределами страны не только как музыкант, но и как «культурный дипломат». Он нацелен на продвижение традиций академической российской музыкальной культуры, а также поддержку отечественных артистов и институтов, попавших под санкции.





В день открытия фестиваля стартует несколько выставок — в РГБ (Дом Пашкова), Библиотеке-читальне, Библиотеке — культурном центре имени М.А. Волошина. Они по-разному раскроют деятельность Гилельса.





Ключевыми событиями фестивальной программы станут концерты в Московской консерватории. 14 октября — концерт-открытие с участием победителей I Рахманиновского конкурса. 15 октября — концерт молодых исполнителей. 16 октября — «Любимые фортепианные концерты Эмиля Гилельса», включая Концерт Моцарта в исполнении Александра Гиндина и Екатерины Мечетиной. 17 октября — концертная программа из сочинений Шопена. 18 октября — вечер русских фортепианных сонат в исполнении Владимира Овчинникова.





Всего в программе — около 80 событий: фортепианные концерты, экспозиции, показы фильмов, литературно-музыкальные композиции, концерты-беседы и др. Мероприятия пройдут на более чем 40 площадках столицы и Московской области.





Полную программу фестиваля можно изучить сайте Гилельс.рф.





Фото предоставлено организаторами