Стартовала серия митапов о взаимодействии креативных индустрий и образования

На первой встрече в МГУПП в Москве обсудили маркетинг, рекламу и коммуникации, сообщили в Агентстве креативных индустрий (АКИ).





Необходимость взаимодействия креативного бизнеса и системы высшего образования, отстающей от уровня индустрии, обсуждали на форуме «Российская креативная неделя». Его директор Марина Абрамова напомнила, что сфера маркетинга в последнее время серьезно изменилась, поэтому нужно оперативно интегрировать запросы работодателей в образовательную систему.





Митап по маркетингу собрал более 500 участников и 30 спикеров. По словам Абрамовой, формат позволяет сэкономить время в проработке вопросов, одновременно представляя мнения бизнеса, вузов, Минобрнауки РФ и Администрации президента.





Спикеры отмечали, что в нынешних условиях бизнес зачастую самостоятельно обучает кадры. Наработки может использовать Минобрнауки, подчеркнула Абрамова. Также участники предложили создать рабочую группу из представителей бизнеса для взаимодействия с профильным министерством.





Все предложения, прозвучавшие на встрече, проанализируют, а итоговую резолюцию направят в Министерство науки и высшего образования и Администрацию президента для дальнейшей проработки.





Фото: АКИ