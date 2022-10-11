Продюсер Игорь Матвиенко рассказал об особом таланте Shaman

Известный по работе с «Любэ» и «Иванушками International» продюсер прокомментировал «Звездачу» успех Ярослава Дронова.





По его словам, он хорошо относится к Шаману и считает его талантливым артистом. Далеко не каждый исполнитель может популяризировать патриотическую музыку, подчеркнул продюсер. За более чем два десятка лет он впервые столкнулся с тем, что «патриотическая песня так зашла в народ», добавил Матвиенко.





Shaman прославился треками «Встанем» и «Я русский», которые выложил на своем ютьюбе. Первая песня появилась за день до начала СВО и к настоящему моменту набрала 29 млн просмотров. Клип на вторую композицию за два месяца посмотрели 17 млн раз. После этого артист стал частым участником фестивалей и концертов патриотической направленности. Он исполнил гимн РФ вместе с президентом Владимиром Путиным.





Фото: скриншот / ютьюб