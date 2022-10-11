Тимур Батрутдинов заявил, что не будет спать из-за неудачи в шоу «Аватар»

Судья музыкального проекта НТВ прокомментировал WeiTMedia последний выпуск, в котором жюри не раскрыло ни одного участника. Об этом пишет «Вокруг ТВ».





В минувшие выходные в эфир вышел очередной эпизод шоу «Аватар». Жюри решило разгадать тайну личности Лешего, Дюймовочки и Джинна. Судьи решили, что под последним образом выступает Денис Клявер, но ошиблись.





Батрутдинов предположил, что Джинн — это Богдан Титомир. Он увидел в поведении героя характерную для артиста свободу. Однако стэндапер присоединился к коллегам с другим мнением. По его признанию, из-за своей ошибки он не будет спать до съемок следующей программы.





Самым стойким аватаром пока остается Дюймовочка. Судьи регулярно номинируют ее, но ошибаются в предположениях. К настоящему моменту им удалось раскрыть личности шести исполнителей, в том числе Зары, Люси Чеботиной и др.





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