Кевин Смит решил не связываться с Marvel и Star Wars из-за «бешеных» фанатов

Звезда «Джека и Молчаливого Боба» объяснил The Guardian, почему не согласится сотрудничать с крупными фэнтези-франшизами.





Актер и режиссер, известный своей любовью к гик-культуре и частому общению с поклонниками, не хотел бы сотрудничать с «Марвел» или Star Wars, выпускающими популярные фильмы. По его словам, «в фандомах состоят бешеные люди». Он знает об этом не понаслышке. Фанаты одного из героев проекта, в котором Смит был продюсером, обвинили его в «разрушении их детства».





Смит считает, что работа с франшизами приведет к тому, что он непременно «кого-то разозлит». Участие в подобных проектах сделало бы его крайне сдержанным, добавил он.





В прошлом году «Нетфликс» выпустил мультсериал «Властелины вселенной: Откровение» — сиквел оригинального шоу про Хи-Мена 1983 года. После его выхода на Смита обрушился шквал недовольных комментариев от поклонников.





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