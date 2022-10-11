Киноконкурс «Россия — взгляд в будущее» в сентябре: обзор ФПРК

Вышел сентябрьский обзор конкурса документальных фильмов от Фонда поддержки регионального кинематографа, сообщила пресс-служба организации.





Материал посвящен конкурсным проектам с одним законченным съемочным периодом, полностью снятым конкурсным проектам, а также Лаборатории доккино Pro Cut.





В сентябре в Тверской и Ярославской областях прошли съемки «Защитников Духа». В центре истории — Анна Короб, которая ездит по глубинке и снимает фотопроекты о заброшенных архитектурных памятниках. В Ингушетии сняли проект «Живи, песня, живи» — о старинных колыбельных народа и сохранении ингушского языка. В Иркутске завершились съемки докленты «Перейти Байкал» о смелом виндсерфере Дмитрии Шумилове. В соседней Республике Саха отсняли «Жизнь Макара Явункоде, последнего из рода Дальних людей». Документальный фильм расскажет историю юкагира Макара Курилова, представителя коренного населения северо-востока Сибири.





Полный текст сентябрьского обзора доступен на сайте ФПРК





Конкурс организовал ФПРК, учрежденный Союзом кинематографистов РФ. По итогам отбора 10 киноальманахов и 50 короткометражек получили финансирование и помощь в продюсировании.





Фото: ФПРК