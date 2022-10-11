В Тамбовской области будет проводиться театральный фестиваль, посвященный актеру Владимиру Зельдину

В программу вошли спектакли классического и современного репертуара, спектакли из репертуара народного артиста СССР Владимира Зельдина, сообщила пресс-служба правительства Тамбовской области.





«Международный театральный фестиваль „На родине Владимира Зельдина“ пройдет с 17 по 23 октября 2022 года на сцене Мичуринского драматического театра. Он посвящен теме „Ее Величество Женщина“ и включает в программу спектакли классического и современного репертуара, а также спектакли из репертуарной афиши народного артиста СССР Владимира Зельдина», — говорится в сообщении.





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