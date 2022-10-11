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В Тамбовской области будет проводиться театральный фестиваль, посвященный актеру Владимиру Зельдину

11.10.2022

В Тамбовской области будет проводиться театральный фестиваль, посвященный актеру Владимиру Зельдину

Театр Российской армии, Московский театр им. С. Есенина, а также коллективы из Белоруссии и ряда регионов РФ примут участие в международном фестивале «На родине Владимира Зельдина», который пройдет в Мичуринске с 17 по 23 октября.

В программу вошли спектакли классического и современного репертуара, спектакли из репертуара народного артиста СССР Владимира Зельдина, сообщила пресс-служба правительства Тамбовской области.

«Международный театральный фестиваль „На родине Владимира Зельдина“ пройдет с 17 по 23 октября 2022 года на сцене Мичуринского драматического театра. Он посвящен теме „Ее Величество Женщина“ и включает в программу спектакли классического и современного репертуара, а также спектакли из репертуарной афиши народного артиста СССР Владимира Зельдина», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay