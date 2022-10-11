В Тамбовской области будет проводиться театральный фестиваль, посвященный актеру Владимиру Зельдину

Театр Российской армии, Московский театр им. С. Есенина, а также коллективы из Белоруссии и ряда рег...
«Ночь народного искусства» впервые состоится в Курганской области — 4 ноября жителей ...
Экспертный совет VII Национальной оперной премии «Онегин» объявил шорт-лист номинантов этого года....
Известный по работе с «Любэ» и «Иванушками International» продюсер прокомментировал «Звездачу» усп...
Судья музыкального проекта НТВ прокомментировал WeiTMedia последний выпуск, в котором жюри не раскры...
Театр Российской армии, Московский театр им. С. Есенина, а также коллективы из Белоруссии и ряда рег...
«Ночь народного искусства» впервые состоится в Курганской области — 4 ноября жителей ...
Экспертный совет VII Национальной оперной премии «Онегин» объявил шорт-лист номинантов этого года....
Известный по работе с «Любэ» и «Иванушками International» продюсер прокомментировал «Звездачу» усп...
Судья музыкального проекта НТВ прокомментировал WeiTMedia последний выпуск, в котором жюри не раскры...
Смотр ведущих столичных киношкол состоится в рамках открытого российского кинофорума «Зимний». Он ...
Звезда «Джека и Молчаливого Боба» объяснил The Guardian, почему не согласится сотрудничать с крупн...
Чарли Кокс, известный по роли супергероя Сорвиголовы, сообщил о работе над новым сериал...
В Санкт-Петербурге с 21 по 29 октября будет проходить кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом с...
Минцифры России совместно с «РТК-Соларом» создали три спецпроекта для повышения информи...
Авторы сатирического сериала представили в соцсетях первые портреты Фейерверк и Сестры Сэйдж, сооб...
Вышел сентябрьский обзор конкурса документальных фильмов от Фонда поддержки регионального кинематогр...
Российская академия музыки имени Гнесиных намерена представить весной 2023 года музыкал...
На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей путем пе...
Тодд Филд отказался от участия в шоу Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо для Hulu, сообщил Indie...
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер полнометражного анимационного фильма ...
Выставка «Галина Уланова: «Душа движения — движение души» открылась в столице Франции 1 сентября. Он...
Соответствующее решение принято Министерством нацобороны страны, передает РИА Новости со ссылкой на ...
На транспортных картах «Подорожник» появится Сергей Бодров-младший в образе культового героя Данил...
Заслуженный артист РФ объявил в телеграм-канале о записи дуэта с победителем шоу «Маска». ...
11.10.2022